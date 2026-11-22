Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

21. dakikada orta alanda Kanga'nın kaptırdığı topta araya giren Pedrinho, pasını Nuno da Costa'ya çıkardı. Bu oyuncunun topla birlikte ceza sahasına girip penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Erdem Canpolat'ın sağından ağlara gitti. 0-1

45. dakikada sağ kanattan Faye'nin yaptığı ortada kale önünde Yusuf Erdoğan'ın yaptığı yarım vole vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

74. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan'ın yerden içeri çevirdiği topta kale önünde Recep Niyaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

76. dakikada sol taraftan Kanga'nın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Faye, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü.

90+3. dakikada Güray Vural'ın sol taraftan yaptığı ortada kale önünde Ahmet Sagat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonda ofsayt olduğu tespit edildi ve gol iptal oldu.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Yücel Büyük, Mahmut Gülle, Mehmet Pekmezci

Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Hayrullah Bilazer, Bahadır Öztürk (Mikail Okyar dk. 57), Claro, Enes Alıç, Ferhat Yazgan (Onur Ulaş dk. 57), Janvier (Recep Niyaz dk. 71), Yusuf Erdoğan (Tugay Kaçar dk. 86), Kanga, Faye, Kubilay Kanatsızkuş (Burak Çoban dk. 86)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Samudio, Erkan Kaş, Furkan Orak, Zeqiri

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Antalyaspor: Pseftis, Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz, Nzaba (Ahmet Sagat dk. 83), Samet Karakoç, Soner Dikmen (Ceesay dk. 73), Mevlüt Şimşek (Mert Yılmaz dk. 65), Sander van de Streek, Pedrinho (Samet Yalçın dk. 83), Ömer Faruk Beyaz (Güray Vural dk. 65), Nuno da Costa

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Hasan Yakub İlçin, Arif Kocaman, Veysel Sarı

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Yusuf Erdoğan (dk. 45), Recep Niyaz (dk. 74) (Esenler Erokspor), Nuno da Costa (dk. 21) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Kanga, Janvier, Enes Alıç, Onur Ulaş (Esenler Erokspor), Nzaba, Mevlüt Şimşek, Ahmet Sagat (Antalyaspor)