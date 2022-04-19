Recep Uçar: "Bu çocuklar çok güzel bir hikaye yazıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Recep Uçar: "Bu çocuklar çok güzel bir hikaye yazıyor"

19.04.2022 16:40
Recep Uçar: "Bu çocuklar çok güzel bir hikaye yazıyor"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, 2-1 galip ayrıldıkları Ankara Keçiörengücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu çocuklar bu ilçeyle alakalı çok güzel bir hikaye yazıyorlar.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, 2-1 galip ayrıldıkları Ankara Keçiörengücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu çocuklar bu ilçeyle alakalı çok güzel bir hikaye yazıyorlar. Taraftarlarımızı kalan 2 iç saha müsabakamızda stadyumda görmek istiyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, evinde Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonu değerlendirmelerde bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Son 3 hafta aslında galip gelememenin psikolojisi ile bu maçı kazanıp son 5 haftaya avantajlı girmek istiyorduk. Bu doğrultuda hazırlıklarımızı yaptık. İyi başladığımız bir oyun. İlk yarıda oyun kontrolünün tamamen bizde olduğu bir oyun. Sadece ilk yarının 44. dakikasında Eze'nin kafa vuruşu dışında kalemizde tehlike yaşanmadığı bir maç. Devre arasında oyun planımızda pek bir değişiklik yoktu, savunan bir oyuna devam etmek istedik. Yediğimiz gol aslında, işlerin iyi gittiği bir müsabakaydı. Net pozisyonlar kaçırdığımız bir oyun. Geçiş oyunlarını iyi yapan bir takım olduğunu maçtan önce biliyorduk. Sonradan katkı veren oyuncularımızın da etkisiyle, son dakikaya kadar iyi savunup gol yemeyerek 2-1 galip gelmeyi başardık. Bundan dolayı oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Keçiörengücü iyi oyunculardan kurulu bir ekip. Onlara da bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Teknik adam Uçar'dan Ümraniye halkına çağrı

Tecrübeli çalıştırıcı, kalan 2 iç saha mücadelesi için taraftarlara çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"Sayıları az olsa da buraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Geçen maçtan ceza alıp da gelemeyen taraftarlarımızda kalbimizde, teşekkür ediyorum. Şunu da açıkça belirtmek isterim ki, bu çocuklar bu ilçeyle alakalı çok güzel bir hikaye yazıyorlar. Lütfen bu ilçede yaşayan en büyük mülki amirinden, bu ilçeye aidiyeti olan en küçüğüne kadar, bundan sonraki kalan 2 iç saha müsabakamızda stadyumumuzda bizim arkamızda görmek istiyorum." - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Taner Taşkın: 'Hakemin vermiş olduğu penaltı, mağlubiyete çanak tuttu' Taner Taşkın: 'Hakemin vermiş olduğu penaltı, mağlubiyete çanak tuttu' Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1

Ümraniyespor, KEÇİÖRENGÜCÜ, oyunlar, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Recep Uçar: 'Bu çocuklar çok güzel bir hikaye yazıyor' - Son Dakika


Son Dakika
16:19 Petek Dinçöz'ün Miami'deki evini Reza Zarrab aldı iddiası!
16:14 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili bayram açıklaması: Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var
16:05 Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
14:20 Cilt kanserinden gözleri kapanan küçük çocuk: Gözlerim açılınca abimle bisiklet sürmek istiyorum
15:32 DP Genel Başkanı Uysal, Ali Babacan ziyaretinde "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusunu cevapladı!
15:12 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi
15:07 Ukrayna garantörlük talep etti, NATO ülkeleri karıştı
15:01 Alişan, 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı için gelen tepkilere cevap verdi: Sadece fotoğraf çektim
14:54 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Çolpan ve Erman'ın evlilik haberi kimleri rahatsız edecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 16:47:31. #1.11#
SON DAKİKA: Recep Uçar: "Bu çocuklar çok güzel bir hikaye yazıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement