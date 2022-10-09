Ümraniyespor-Kayserispor maçının ardından - Recep Uçar - Son Dakika
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Ümraniyespor-Kayserispor maçının ardından - Recep Uçar

09.10.2022 17:38

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Yukatel Kayserispor ile 2-2 berabere kalan HangiKredi Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, sezon başından bu yana hakem hataları nedeniyle 7 puan kaybettiklerini iddia etti.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Yukatel Kayserispor ile 2-2 berabere kalan HangiKredi Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, sezon başından bu yana hakem hataları nedeniyle 7 puan kaybettiklerini iddia etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, hakem kararlarına ilişkin eleştiride bulunarak, "Ülkemizde birçok maçtan sonra hakemler değerlendiriliyor. Burak Şeker kötü maç yönetmedi. Haftalar öncesinde maçların oynanmayan dakikaları ile ilgili konuştum. Oynanamayan süreleri maçlarımızda kim tutuyor? VAR ve AVAR, oynanmayan süreleri tutup bilgi verebilir." ifadelerini kullandı.

Teknik ekibinin de oynanmayan süreleri takip ettiğini aktaran Recep Uçar, "Kasımpaşa maçında oynanmayan süreyle ilgili itirazım nedeniyle kırmızı kart gördüm. Ne kadar dakika varsa oynatın. Ben mağlup olduğum Adana Demirspor maçında 6 iken 4, Kasımpaşa müsabakasında 10 iken 5-6 dakika oynanmayan süre kalkabiliyor. Hakemler de insanlar. Maalesef büyük camiaların baskısında, siyasi olarak güçlü camiaların etkisinde kalıyorlar. Bu ülkedeki insanların güce boyun eğmeden işlerini yapmaları lazım. İlk 8 haftada hakem hatası sonucu 7 puanla en fazla puan kaybeden takımlar sıralamasında zirvedeyiz." diye konuştu.

"Beraberlik nedeniyle mutlu değiliz"

Karşılaşmayla ilgili de değerlendirmede bulunan Recep Uçar, şunları kaydetti:

"Beraberlik nedeniyle mutlu değiliz. Farklı oynamayı düşünmüştük. İlk yarı kazanmayı hak etmedik. İkinci yarı 2 değişiklikle başladık. Topun bizde olduğu bölümü iyi oynadık. 2-1'i yakaladık sonra maalesef oyunu tutamadığımız bölümde penaltı oldu ve maç 2-2'ye geldi. Dengeli bir maç geçirdik. Ligin en küçük bütçeli ikinci takımıyız. Görevimiz, ligde modern oyunları kullanarak futbolcuları geliştirmek. İstatistiklerle bulunduğumuz konum birbirini yansıtmıyor. Oyuncularımızın birçoğu ligde ilk kez sahne alıyor. İstatistiklerle burada olmak beni bir teknik direktör olarak üzüyor."

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Kaynak: AA

Atatürk Olimpiyat Stadı, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniyespor-Kayserispor maçının ardından - Recep Uçar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniyespor-Kayserispor maçının ardından - Recep Uçar - Son Dakika
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