Recep Ünalan, gümüş madalyayla Türk pist bisikletinin ilk dünya madalyasını kazandı - Son Dakika
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Recep Ünalan, gümüş madalyayla Türk pist bisikletinin ilk dünya madalyasını kazandı

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Recep Ünalan, gümüş madalyayla Türk pist bisikletinin ilk dünya madalyasını kazandı
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Pist Bisikleti Milli Takım Antrenörü Recep Ünalan, Londra'daki dünya şampiyonasında 35-39 yaş erkekler puan yarışında gümüş madalya kazandı. Bu, Türk pist bisikletinin dünya şampiyonalarındaki ilk madalyası oldu.

Pist Bisikleti Milli Takım Antrenörü Recep Ünalan, Londra'da düzenlenen UCI Masterlar Pist Bisikleti Dünya Şampiyonası'nda 35-39 yaş erkekler puan yarışında gümüş madalya kazanarak Türk pist bisikletine dünya şampiyonalarındaki ilk madalyasını getirdi.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2026 yılı faaliyet takviminde yer alan UCI Masterlar Pist Bisikleti Dünya Şampiyonası, 5-11 Ekim 2026 tarihleri arasında Londra'daki Lee Valley VeloPark Velodromu'nda düzenleniyor. Şampiyonada Türkiye'yi Team ISS Academy Spor Kulübü sporcusu olarak temsil eden Recep Ünalan, 35-39 yaş erkekler puan yarışı (Points Race) kategorisinde dünya ikincisi oldu.

30 kilometre ve 120 tur üzerinden gerçekleştirilen final yarışını 41 puanla tamamlayan Ünalan, gümüş madalyanın sahibi oldu. Alman Adrian Karnitzki 51 puanla birinciliği elde ederken Büyük Britanyalı Mark Barningham 38 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Pist Bisikleti Milli Takım Antrenörü olarak Türk pist bisikletinin gelişimine katkı sunan Ünalan, Türk pist bisikletinin dünya şampiyonalarındaki ilk madalyası olarak kayıtlara geçti.

Recep Ünalan, 11 Ekim'e kadar devam edecek şampiyonada scratch, bireysel takip (Individual Pursuit) ve zamana karşı (Time Trial) yarışlarında da start alacak.

Kaynak: İHA
Milli TakımLondraGümüşDünyaSporSon Dakika

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