Red Bull M.E.O. dördüncü sezonla geri döndü

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun turnuvalarından Red Bull M.E.O dördüncü sezonda PUBG Mobile ve League of Legends; Wild Rift oyunlarında en iyi oyuncuları bulmak için geri döndü.

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun turnuvalarından Red Bull M.E.O. dördüncü sezon heyecanı Türkiye'yi sarmaya başladı. Üçüncü sezon dünya finalinin Türkiye'de gerçekleştirildiği Red Bull M.E.O.'da oyuncular PUBG Mobile ve League of Legends: Wild Rift oyunlarında kozlarını paylaşacak. Kayıtların açıldığı turnuvaya katılan takımlar, her iki oyun için planlanan sekizer online eleme turunda Play-off'lara kalmak için mücadele verecek. Elemelerin ardından Wild Rift oyununun Play-off'u 25-26 Aralık'ta, PUBG Mobile'ın Play-off'u ise 15 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Kazananları bekleyen zorlu süreç

Red Bull M.E.O. dördüncü sezonda League of Legends: Wild Rift Türkiye Şampiyonu olan takım kupalarını kaldırdıktan sonra bölge finalleri biletini kapıp, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek. PUBG Mobile'ın Play-off turuna yükselen takımlar ise bu aşamada Türkiye'nin en iyi profesyonel PUBG Mobile takımlarıyla karşı karşıya gelip şampiyonluk için ter dökecek. - İSTANBUL