Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Türkiye-Portekiz maçını yorumlayacak - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Türkiye-Portekiz maçını yorumlayacak

21.03.2022 23:32

Rıdvan Dilmen, Perşembe günü 21.45'de TRT Spor'da yayınlanacak Türkiye-Portekiz karşılaşmasında geçtiğimiz aylarda bir anda yayından kaldırılan programı Yüzde Yüz Futbol ile yeniden ekranlara dönecek.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda A Milli Takım, Perşembe günü Portekiz'le karşı karşıya gelecek. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen de bu maçla ekranlara geri dönecek.

PERŞEMBE GÜNÜ EKRANDA OLACAK

Ajansspor'da yer alan habere göre, A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı final maçında 24 Mart Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Portekiz maçı öncesi TRT Spor, Yüzde Yüz Futbol ve Rıdvan Dilmen anonsu yaptı. Yüzde Yüz Futbol programı, 24 Mart Perşembe günü 21.45'de TRT Spor'da yayınlanacak.

SOSYAL MEDYADAN YORUMLAR YAPIYOR

Geçtiğimiz ay programı bir anda yayından kaldırılan Rıdvan Dilmen, son zamanlarda sosyal medya hesabından yorumlar yapıyor. Dilmen, her salı günü kendisine gelen sorulara Twitter adresinden cevap veriyor.

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Rıdvan Dilmen, TRT Spor, Portekiz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Türkiye-Portekiz maçını yorumlayacak - Son Dakika


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