Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda finale yükseldi

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, Azerbaycanlı Beka Kandelaki'yi yenerek finale yükseldi.

12.02.2024 20:56  Güncelleme: 20:57
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Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, Azerbaycanlı Beka Kandelaki'yi yenerek finale yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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