Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazandı

Türk güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda mücadele ederek finale çıktı. Finalde Rus güreşçi Sergey Semenov'a kaybeden Kayaalp, gümüş madalyanın sahibi oldu. İstanbul'da gerçekleşen şampiyonada Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil eden Kayaalp, ülkesine gurur yaşattı.

13.02.2024 22:08  Güncelleme: 22:12
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Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, finalde Sergey Semenov'a kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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