Rize\'de Akarsu Slalom Şampiyonası Yapıldı

Türkiye Kano Federasyonunca düzenlenen Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası, Rize'de gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı illerinden kente gelen 220 sporcu, Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi üzerinde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda mücadele etti.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine, sezonun son yarışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şampiyonaya 11 kulüpten yaklaşık 220 sporcunun katıldığını belirten Kabakçı, "Özellikle minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde katılım bir hayli fazla. Biz zaten genç bir federasyonuz. Durgunsuda da akarsuda da durum aynı. Büyüklerde çok fazla sporcumuz yok. Sporcularımız genellikle gençler ve 23 yaş altı kategorilerinde yer alıyor." dedi.

Parkurda değişiklik yapmayı planladıklarını aktaran Kabakçı, "Bakanımızın talimatları doğrultusunda buraya 150 yataklı bir kamp eğitim merkezi inşallah gelecek yıl yapılacak. Ondan sonraki süreçte de kamp ve parkurla alakalı bir düzenleme çalışması yapıldıktan sonra burada daha fazla uluslararası faaliyet gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.