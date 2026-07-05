Rizespor, Emir Ortakaya ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, defans oyuncusu Emir Ortakaya ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Emir Ortakaya'ya teşekkür edilerek, "Çaykur Rizespor arması altında mücadelen, emeğin ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar dileriz. Her şey için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.
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