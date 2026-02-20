Rizespor, Kocaelispor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
Rizespor, Kocaelispor'u 2-1 Yendi

20.02.2026 23:49
Çaykur Rizespor, 23. haftada Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek uzun bir aradan sonra galip geldi.

SÜPER Lig'in 23'üncü haftasında Çaykur Rizespor, evinde konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar ile Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

REÇEP UÇAR: MUTLAK KAZANMAK PAROLASIYLA ÇIKTIĞIMIZ BİR MAÇ

Karşılaşmayı değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Tabi bundan önceki maçlarda belki bir iki tanesi, bir bölümleri hariç genel olarak iyi oyunlar ortaya koyuyorduk ama bunu sonuca yansıtmakta maalesef zorlanıyorduk son haftalarda. Uzun zamandır da kazanamıyorduk. Bunun bilinciyle hazırlandığımız bir maçtı. Belki geçen haftaki iki sıfırdan dönüş, iki ikiye geliş bizim adımıza bir sinyal, mesaj olmuştu. Belki bazı yeni başlangıçların, bazı şeylerin miladı olabilecek, tetikleyebilecek bir kıvılcım olabilecek bir sonuç olarak değerlendirmiştim hatırlarsanız. Bugün de evimizde uzun süredir kazanamıyorduk. Mutlak kazanmak parolasıyla çıktığımız bir maç. Diğer maçlardan farklı olarak belki olarak iyi başladığımız, iyi götürdüğümüz ve bence hem de iyi de bitirdiğimiz bir maç oldu. Bundan dolayı oyuncularımı canı gönülden, yürekten kutluyorum. Uzun zamandır taraftarlarımızı mutlu edemiyorduk. Bugün itibariyle onları da mutlu ettik. Ondan dolayı mutluyuz. Biraz rakip topa sahip olsa da biz yaslanmadan, iyi mücadele ederek, iyi geçişler bularak gene finali çok iyi yapamadan iki sıfırı korumasını bildik. Bundan dolayı hak edilmiş bir üç puan bence. Her yönüyle daha iyi mücadele eden, daha iyi oynayan, daha iyi savunma yapan takım bugün üç puan aldığını düşünüyorum. Ama genel itibariyle bugün uzun bir aradan sonra gol yemeden bitirebilmek güzeldi. Bundan dolayı oyuncularımı yürekten kutluyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bugün kazandık ama çok fazla da bir şey kazanmadık. Önümüzde haftaya cumartesi itibariyle geçen hafta galibiyet alan Kasımpaşa, iyi oyunculardan iyi transferler yapan bir Kasımpaşa deplasmanımız var. Umarım bu söylediğim gibi Gençlerbirliği ve bu maçı milat kabul edip geri kalan bölümde hem iyi oyunlar hem iyi sonuçlar alarak camiamızın yüzünü güldürmeye devam ederiz" diye konuştu.

SELÇUK İNAN: ÇEVİRMEKTE ZATEN ZORLANAN BİR TAKIMIZ

Mücadeleyi değerlendiren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ise, "Lig çok uzun ve zor bir maraton. Dediğim gibi oyuncuları doğru kullanmak var bu işin içinde. Onlardan en üst verimi almak için çabalıyoruz. Bazı maçlarda bunu veremiyorlar. Bugünkü maçta biraz onlardan biriydi. Aslında yine dediğim gibi oyun üstünlüğü bizdeydi ama üretmekte ve bu tür böyle mağlup duruma düştükten sonra da maçı çevirmekte zaten zorlanan bir takımız. Bugün de bir yenisini daha yaşadık" dedi.

Kaynak: DHA

Kocaelispor, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

