Rizespor, Konyaspor'u Penaltıyla Yendi - Son Dakika
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Rizespor, Konyaspor'u Penaltıyla Yendi

Rizespor, Konyaspor\'u Penaltıyla Yendi
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Rizespor, Konyaspor'u 90+7'de penaltıyla 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

(KONYA) - Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u Qazim Laçi'nin 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Konya'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin uzatma dakikalarında VAR incelemesinin ardından Çaykur Rizespor penaltı kazandı. 90+7. dakikada topun başına geçen Qazim Laçi, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor sezona 3 puanla başladı.

Rizespor, ligin ikinci haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Konyaspor ise Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

Kaynak: ANKA

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