Rizespor, Samsun'u 4-1 Yendi

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erkan Akbulut, Suat Güz
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan (Dk. 63 Emir Ortakaya), Hojer (Dk. 79 Furkan Orak), Taylan Antalyalı, Augusto (Dk. 72 Muhammet Taha Şahin), Olawoyin, Laçi (Dk. 72 Buljubasic ), Mihaila, Sowe (Dk. 79 Pierrot)
Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Holse, Makoumbou, Ntcham (Dk. 78 Mouandilmadji), Elayis Tavsan (Dk. 67 Yalçın Kayan), Ndiaye, Coulibaly (Dk. 86 Sousa)
Goller: Dk. 39 ve 50 Augusto, Dk. 43 Mocsi, Dk. 45+3 Laçi (Çaykur Rizespor), Dk. 90+ 3 Ndiaye (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Tomasson (Samsunspor), Dk. 50 Augusto, Dk. 70 Hojer (Çaykur Rizespor)
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçta Çaykur Rizespor, konuk ettiği Samsunspor'u 4-1 yendi.
50. dakikada yeşil-mavili ekip farkı 4'e çıkardı. Laçi'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Augusto, ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta topu filelere yolladı: 4-0
81. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Pierrot'un karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Okan Kocuk topu çıkartarak gole izin vermedi.
90+3. dakikada Samsunspor farkı 3'e indirdi. Sousa'nın soldan kullandığı korner atışında, ön direkte Ndiaye kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 4-1
Çaykur Rizespor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
