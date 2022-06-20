Robin Yalçın, yeniden Sivasspor'da

25 Ocak 1994'te Almanya'nın Deggendorf kentinde dünyaya gelen Robin Yalçın, futbola Deggendorf altyapısında başladı. Ardından Stuttgart 'a transfer olan Robin Yalçın, 2015 yılında Çaykur Rizespor 'a transfer olarak Türkiye macerasına başladı. Ardından Yeni Malatyaspor forması giyen Robin Yalçın, 2020 yılı yaz transfer döneminde Sivasspor'a transfer oldu.

2020-2021 sezonunda Sivasspor 'da forma giyen ve oynadığı futbol ile taraftarın sevgisini kazanan Robin Yalçın, 1 yıllık aranın ardından yeniden Sivasspor ile anlaştı.

Kaynak: İHA

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