Rockets, Hornets'ı Yendi; Alperen Şengün Parladı - Son Dakika
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Spor

Rockets, Hornets'ı Yendi; Alperen Şengün Parladı

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 16 sayısıyla Hornets'ı 114-101 mağlup etti. Rockets 20. galibiyetini aldı.

24.12.2024 10:47
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 16 sayı attığı maçta Charlotte Hornets'ı 114-101 yendi.

NBA'e 14 maçla devam edildi. Rockets'ın Hornets'a konuk olduğu mücadelede yaklaşık 27 dakika süre alan Alperen Şengün, 16 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 1 blokla oynadı.

Art arda 3 olmak üzere 20. galibiyetini alan Batı Konferansı ikincisi Rockets'ta Jabari Smith Jr 21 sayı, 11 ribaunt ve Fred VanVleet 20 sayı, 5 ribaunt, 6 asist üretti.

Hornets'ta Miles Bridges'ın 24 ve LaMelo Ball'un 23 sayısı sezonun 22. mağlubiyetini önleyemedi.

Thunder'dan üst üste 8. galibiyet

Oklahoma City Thunder, sahasında Washington Wizards'ı 123-105 yenerek peş peşe 8, bu sezon 23. galibiyetine ulaştı.

Batı Konferansı lideri Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 41 sayı, 9 ribaunt, 3 asist, 3 top çalma, 3 blokla galibiyetin mimarı oldu.

Wizards'ta Jordan Poole'un 31 sayı, 7 asistlik performansı, sezonun 23. yenilgisini engelleyemedi.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers- San Antonio Spurs: 111-106

Orlando Magic- Boston Celtics: 108-104

Cleveland Cavaliers- Utah Jazz: 124-113

Charlotte Hornets-Houston Rockets: 101-114

New York Knicks- Toronto Raptors: 139-125

Miami Heat- Brooklyn Nets: 110-95

Atlanta Hawks- Minnesota Timberwolves: 117-104

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards: 123-105

Memphis Grizzlies- Los Angeles Clippers: 110-114

Chicago Bulls- Milwaukee Bucks: 91-112

Dallas Mavericks- Portland Trail Blazers: 132-108

Golden State Warriors- Indiana Pacers: 105-111

Denver Nuggets- Phoenix Suns: 117-90

Los Angeles Lakers- Detroit Pistons: 114-117

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Rockets, Hornets'ı Yendi; Alperen Şengün Parladı - Son Dakika

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