Rockets, Miami'yi Son Saniyede Yendi
Rockets, Miami'yi Son Saniyede Yendi

22.03.2026 11:09
Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 'double-double' yaptığı maçta Miami Heat'i 123-122 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta sahasında Miami Heat'i 123-122 yendi.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada, Alperen Şengün 19 sayı, 12 ribauntla takımının sezonun 43. galibiyetinde rol oynadı.

Rockets'ta Kevin Durant 27 sayıyla takımının en skoreri olurken, Amen Thompson 24 sayı, 18 ribauntla "double-double" yaptı.

Heat'te Bam Adebayo 32 sayı, 21 ribauntla maçın en skorer ismi oldu.

Tyler Herro 25, Simone Fontecchio 21 ve Pelle Larsson'un 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Miami Heat, sezonun 33. mağlubiyetini yaşadı.

Adem Bona, 76ers'ı galibiyete taşıdı

Delta Center'da oynanan mücadelede, Philadelphia 76ers, Utah Jazz'ı 126-116 mağlup etti.

76ers'ta Adem Bona, 16 sayı 5 ribauntla oynadı. Quentin Grimes 25 sayı atarken ve VJ Edgecombe 22 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.

Jazz'da Ace Bailey 25 sayıyla oynarken, Kennedy Chandler 19, Cody Williams ve Elijah Harkless 15'er sayıyla maçı tamamladı.

Ömer Faruk Yurtsevenli Warriors kaybetti

State Farm Arena'da Atlanta Hawks'a konuk olan Golden State Warriors, karşılaşmayı 126-110 kaybetti.

Warriors'ta Ömer Faruk Yurtseven, 2 sayı, 1 asist ve 4 ribauntla maçı tamamlarken De'Anthony Melton 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Hawks'ta Dyson Daniels 28, 7 ribauntla oynarken CJ McCollum 23 sayı attı.

Kaynak: AA

12:25
İstanbul Fatih’te bina çöktü Ekipler bölgeye sevk ediliyor
İstanbul Fatih'te bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk ediliyor
11:55
İlber Ortaylı’nın vefatından önceki son programı Kapanıştaki sözleri yürek burktu
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
11:22
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
11:06
İngiltere’ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi’ne ulaştı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
10:21
Netanyahu’dan bir ilk Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
10:06
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
