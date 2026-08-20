Rodny Lopes'tan Tur Açıklaması - Son Dakika
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Rodny Lopes'tan Tur Açıklaması

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Rodny Lopes, Ferencvaros rövanşında tur atlayacaklarına güvendiklerini söyledi.

Trabzonsporlu futbolcu Rodny Lopes Cabral, kendilerine güvendiklerini belirterek, Ferencvaros rövanşında tur atlayacaklarını düşündüğünü söyledi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili futbolcu Rodny Lopes Cabral, "Biz ikinci maça bugün ikinci yarı başladığımız gibi başlayacağız, taraftarımız bu konuda rahat olabilir. Kendimize güveniyoruz. Bunun rövanşında turu atlayacağımızı düşünüyorum. Bugün en önemlisi ikinci yarı sergilediğimiz oyundu. İkinci yarıdaki enerjiyi önümüzdeki rövanş maçına taşıyabilirsek kazanabileceğimizi düşünüyorum. Benim şu an odak noktam Trabzonspor'da katkı sağlayabilmek. Benim özelliklerimden birisi de iki ayağımla sert şut çekebilmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ferencvaros, Spor, Son Dakika

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