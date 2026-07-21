Roma'da Gençler Okçuluk Şampiyonası Başladı

Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı.
Şampiyonada sporcular klasik yay, makaralı yay ve barebow (yalın yay) kategorilerinde madalya mücadelesi veriyor.
Sıralama atışlarıyla başlayan organizasyonda Türkiye'yi, 21 ve 18 yaş altında toplam 24 sporcu temsil ediyor.
Klasik ve makaralı yay kategorilerinde şampiyonaya katılan milli takımın kadrosunda yer alan sporcular şöyle:
21 yaş altı: Mehmet Efe Çevik, Arda Ege Dönmezgüç, Hüseyin Kakaşçı, Alçin Duru Akboğa, Elif Berra Gökkır, Canse Duru Tarakçı, Yağız Sezgin, Ergin Kocakaplan, Bekir Burak Arslan, Defne Çakmak, Begüm Yuva, Deniz İnci Seyhan
18 yaş altı: Alp Tuğra Akbaş, Eymen Erdem, Muhammet Musab Gülay, Diana Otçu, Erva Medine Savak, Dünya Yenihayat, Ömer Asaf Doruk, Mert Saral, Metin Mert Varol, Fatma Nisa Gökdemir, Esmanur Fenerci, İrem Şanel
Organizasyon, 25 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.
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