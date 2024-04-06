Roma, Lazio'yu 1-0 mağlup etti

Samsun Bafra'da Jandarma ve Trafik Ekipleri Denetim Gerçekleştirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ve trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan 52 sürücüye toplam 123 bin 266 TL idari para cezası verildi. Ayrıca 5 araç da trafikten men edildi. İlçe Jandarma ekipleri ise 90 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştirdi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.