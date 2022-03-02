Roman Abramovich, Chelsea'yi satma kararı aldığını açıkladı - Son Dakika
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Roman Abramovich, Chelsea'yi satma kararı aldığını açıkladı

02.03.2022 22:39
Roman Abramovich, Chelsea'yi satma kararı aldığını açıkladı

Satıştan elde edilecek net gelir, Ukrayna'daki savaş mağdurları için kurulan vakfa gidecek"Chelsea'nin bir parçası olmak, hayatımın ayrıcalığıydı"İSTANBUL, - Chelsea'nin sahibi olan Rus iş insanı Roman Abramovich, kulübü satmaya karar verdiğini açıkladı.

Satıştan elde edilecek net gelir, Ukrayna'daki savaş mağdurları için kurulan vakfa gidecek

" Chelsea'nin bir parçası olmak, hayatımın ayrıcalığıydı"

İSTANBUL, - Chelsea'nin sahibi olan Rus iş insanı Roman Abramovich, kulübü satmaya karar verdiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, son dönemlerde kulübün satışıyla ilgili olarak çıkan iddialarla alakalı olarak İngiliz kulübünün resmi internet sitesinden bir açıklama paylaştı. Kulübü satmaya karar verdiğini belirten Rus iş insanı, aldığı bu kararın kulüp, çalışanlar, taraftarlar ve sponsorların çıkarına olduğunu belirtti. Kulübün satışının hızlı bir şekilde gerçekleşmeyeceğini belirten Abramovich, kararı alırken çok zorlandığını ve bu şekilde kulüpten ayrılmanın kendisini de üzdüğünü belirtti.SATIŞTAN ELDE EDİLECEK NET GELİR, UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ MAĞDURLARI İÇİN KURULAN VAKFA GİDECEKKulübün satışından elde edilecek gelirin kurulacak bir vakfa aktarılacağını belirten Abramovich, "Ekibime satıştan elde edilecek tüm net gelirin bağışlanacağı bir hayır vakfı kurma talimatı verdim. Vakıf, Ukrayna'daki savaşın tüm kurbanlarının yararına olacak. Bu, mağdurların acil ihtiyaçlarına yönelik kritik fonların sağlanmasının yanı sıra uzun vadeli iyileşme çalışmalarını destekleyecek" ifadelerini kullandı. "CHELSEA'NİN BİR PARÇASI OLMAK, HAYATIMIN AYRICALIĞIYDI"

Roman Abramovich, yayımladığı mesajda son olarak şu cümlelere yer verdi: "Umarım hepinize şahsen veda etmek için Stamford Bridge'i son bir kez ziyaret edebilirim. Chelsea FC'nin bir parçası olmak hayatımın bir ayrıcalığıydı ve tüm ortak başarılarımızdan gurur duyuyorum. Chelsea Futbol Kulübü ve taraftarları her zaman kalbimde olacak."


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Roman Abramovich, Chelsea'yi satma kararı aldığını açıkladı - Son Dakika


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