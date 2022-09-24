Ronaldinho: Tüm zamanların en iyisi Messi değil - Son Dakika
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Ronaldinho: Tüm zamanların en iyisi Messi değil

24.09.2022 11:13
Ronaldinho: Tüm zamanların en iyisi Messi değil

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, Barcelona'dan eski takım arkadaşı Arjantinli süperstar Messi'nin tüm zamanların en iyi ismi olmadığını ifade ederek, "Bunu söylemek çok zor. Çünkü çok fazla oyuncu var. Karşılaştırma yapmayı sevmem ama Pele, Maradona ve birçok oyuncu var. Her biri kendi zamanlarının en iyileri." dedi.

Brezilyalı efsane Ronaldinho, Arjantinli süperstar Messi'nin "tüm zamanların en iyisi" olduğundan emin değil. Ronaldinho, vatandaşı Pele ve Maradona gibi efsane isimleri eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin önüne koydu.

"BİRÇOK OYUNCU VAR"

Brezilyalı efsane, Messi'nin tüm zamanların en iyi oyuncusu olup olmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi:

"Bunu söylemek çok zor. Çünkü çok fazla oyuncu var. Karşılaştırma yapmayı sevmem ama Pele, Maradona ve birçok oyuncu var. Her biri kendi zamanlarının en iyileri."

"BARCELONA GEÇİŞ DÖNEMİNDE"

Eski kulübü hakkında da konuşan Ronaldinho şunları söyledi: "Barcelona bir geçiş döneminde. Birçok değişikliğin yaşandığı bir dönem. Umarım işler onlar için yolunda gider, iyi bir teknik direktörleri ve yetenekli oyuncuları var. Barça zirveye dönmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip."

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