Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika
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Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor maçının ardından

03.06.2022 09:19
Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor maçının ardından

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Bundan sonra aynı gücümüzle, yine aynı kimlikle yarışmaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Bundan sonra aynı gücümüzle, yine aynı kimlikle yarışmaya devam edeceğiz" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig play-off final karşılaşmasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup eden İstanbulspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Karşılaşmanın ardından Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel, İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ve İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz'ın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezonun çok zorlu geçtiğini ifade eden Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel, "Bu bir final maçıydı, İstanbul takımı skoru lehine aldığı için bizden biraz daha toplu göründü. Biz skoru lehimize alsaydık biz daha toplu görünecektik çünkü bu bir final kaybedecek bir şey yok. Puan maçı olmadığı için o açıkları vermek normal böyle maçlarda. Maç eleme maçı, bunu alan yükselecekti tamamen ondan kaynaklı. Biz skoru lehimize alabilseydik, biz öne geçseydik oyunun şekli tamamen değişecekti" diye konuştu.İSTANBULSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ OSMAN ZEKİ KORKMAZ: AYNI KİMLİKTE YARIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZİstanbulspor'un ligde keyif veren bir futbol oynadığını belirten İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "İstanbulspor Türk futbolunun ihtiyacı olan, hep konuştuğumuz denk bütçeyle yönetmek, kurumsal kimliği üretmek kavramlarının tam karşılık bulduğu bir kulüp. Tek bir eksiği var belki ilk bakıldığında tribünler çok dolu değil. Şöyle düşünüyorum bu dönmeyi düşünmeyenlerin, 'Önce vatan' diyenlerin takımı. Yine selam gönderiyorum geri dönmeyi düşünmeyen şehitlerimize ve 'Önce vatan' diyen tüm şehitlerimize armağan olsun. İstanbulspor bu üreten kimliğiyle ve toplumsal hafızamızda yer etmiş büyük olaylardan aldığı renkleriyle herkesin birinci takımı olabilir. Bundan sonra aynı gücümüzle, yine aynı kimlikle yarışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu."LİGİ ZİRVEDE BİTİRECEĞİMİZDEN EMİNDİK"Sezon başından bu yana Süper Lig'e çıkacaklarına olan inancının tam olduğunu anlatan Korkmaz sözlerine şöyle devam etti: "Büyük camiaların bizim gibi kurumsal yapısını kuvvetlendirmiş ve bir plan üzerine inşa edilmiş başarılardan örnek alması gerekiyor. Sadece büyük transferler, isimler ya da popüler hareketlerle şampiyonluk gelmiyor doğru bir kurguyla geliyor. Biz ligi zirvede bitireceğimize emindik. Bende çok büyük bir coşku yok çünkü beklediğim bir şeydi. Asıl olmasaydı büyük bir yıkım yaşardım.""'GECE UYURKEN HEP BU ANI DÜŞÜNÜYORDUM"

Karşılaşmada attığı iki golle takımının Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz, "Son bir aydır çok düşünüyordum, gece uyurken hep bu anı düşünüyordum bugün de iki gol atmak bana kısmet oldu. Çok mutluyum, hiçbir zaman unutamayacağım bir andı iki gol de, şampiyonluk da. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok emek verdik, çok zorlandık buraya gelene kadar ama kimse yılmadı. Çok emindik şampiyon olacağımızdan herkesi çok tebrik ediyorum. İnşallah bunu doyasıya kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor maçının ardından
Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor maçının ardından
Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor maçının ardından
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03 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı 03 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı Bandırmaspor - İstanbulspor maçının ardından Bandırmaspor - İstanbulspor maçının ardından
Kaynak: DHA

Zeki Korkmaz, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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