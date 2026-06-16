Rüdiger ile Real Madrid Sözleşme Uzattı - Son Dakika
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Rüdiger ile Real Madrid Sözleşme Uzattı

16.06.2026 14:16
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Real Madrid, Antonio Rüdiger ile sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattı.

İspanya ekibi Real Madrid, Alman milli futbolcu Antonio Rüdiger ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, 33 yaşındaki savunma oyuncusu Rüdiger'in sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Rüdiger, Stuttgart, Roma ve Chelsea'de oynadıktan sonra 2022'de Real Madrid'e transfer olmuştu.

Real Madrid'de 182 maça çıkıp 8 gol atan tecrübeli stoper, takımıyla 2 kez UEFA Süper Kupa, birer defa LaLiga, Kral Kupası, İspanya Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Rüdiger ile Real Madrid Sözleşme Uzattı - Son Dakika

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