Russell Westbrook Basketbolu Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Russell Westbrook Basketbolu Bıraktı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MVP unvanı sahibi Westbrook, 18 sezonluk NBA kariyerini sonlandırdı. 209 triple-double ile tarihe geçti.

NBA'de son olarak Sacramento Kings forması giyen 37 yaşındaki Russel Westbrook, 18 sezonluk kariyerini noktaladığını açıkladı.

NBA'de 2017 yılında En Değerli Oyuncu (MVP) seçilen, yaptığı 209 triple-double ile lig tarihinin en çok triple-double yapan oyuncusu olan Russel Westbrook, basketbolu bıraktı. 2008 yılında Oklahoma City Thunder tarafından 4'üncü sıradan draft edilen Westbrook; Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets ve Sacramento Kings formaları da giydi.

NBA'de hiç şampiyonluk yaşayamayan Westbrook, ABD Milli Takımı ile 2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalyayı kazanırken, 9 defa da All-Star'a seçildi.

Kaynak: DHA

Russell Westbrook, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Russell Westbrook Basketbolu Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod Marmara'da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod
Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti
Söke’de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti Söke'de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti
Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti
Aydın Efeler’de silahlı saldırı: 1 ölü Aydın Efeler'de silahlı saldırı: 1 ölü
Haluk Levent’in “Altın dolu“ denilen kasası açıldı İçinden çıkanlar polisi şoke etti Haluk Levent'in "Altın dolu" denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

11:23
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid’de ilk kupasını kazandı
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı
11:00
Üç yıl önce Fenerbahçe’ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
10:59
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:58
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket Aralarında ünlü markalar da var
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
10:04
Motorinde ÖTV sıfırlandı Pompa fiyatların dev indirim geliyor
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 11:41:49. #7.12#
SON DAKİKA: Russell Westbrook Basketbolu Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.