Russell Westbrook Basketbolu Bıraktı

NBA'de son olarak Sacramento Kings forması giyen 37 yaşındaki Russel Westbrook, 18 sezonluk kariyerini noktaladığını açıkladı.

NBA'de 2017 yılında En Değerli Oyuncu (MVP) seçilen, yaptığı 209 triple-double ile lig tarihinin en çok triple-double yapan oyuncusu olan Russel Westbrook, basketbolu bıraktı. 2008 yılında Oklahoma City Thunder tarafından 4'üncü sıradan draft edilen Westbrook; Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets ve Sacramento Kings formaları da giydi.

NBA'de hiç şampiyonluk yaşayamayan Westbrook, ABD Milli Takımı ile 2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalyayı kazanırken, 9 defa da All-Star'a seçildi.