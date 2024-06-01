Sabalenka ve Zverev Roland Garros'ta dördüncü tura yükseldi - Son Dakika
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Sabalenka ve Zverev Roland Garros'ta dördüncü tura yükseldi

Sabalenka ve Zverev Roland Garros\'ta dördüncü tura yükseldi

Fransa Açık'ta (Roland Garros) devam eden tenis turnuvasında, tek kadınlarda Aryna Sabalenka ve tek erkeklerde Alexander Zverev dördüncü tura çıktı. Sabalenka, İspanyol Paula Badosa'yı 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırırken, Zverev ise Hollandalı Tallon Griekspoor'u 5 set sonunda mağlup etti.

01.06.2024 23:37
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Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev dördüncü tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada, kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan Belaruslu Sabalenka, dünya klasmanında 139. sırada yer alan İspanyol Paula Badosa'yı 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek adını dördüncü tura yazdırdı.

4 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, Belçikalı Elise Mertens'i 2-0 (6-4, 6-2) mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

7 numaralı seribaşı Çinli Qinwen Zheng ise Rus Elina Avanesyan'a 2-1 (6-3, 3-6, 6-7) yenilerek turnuvaya veda etti.

Zverev, 5 sette tur atladı

4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Hollandalı Tallon Griekspoor'u 3-6, 6-4, 6-2, 4-6 ve 7-6'lık setlerle turnuva dışında bırakırken, 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Çek Tomas Machac'ı 3-1 (7-6, 7-5, 1-6, 6-4) yenerek dördüncü tur biletini aldı.

8 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz da Kanadalı Denis Shapovalov'u 3-1 (6-3, 7-6, 4-6, 6-1) mağlup etti.

Kaynak: AA

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