Sabalenka ve Zverev Roland Garros\'ta dördüncü tura yükseldi

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev dördüncü tura yükseldi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada, kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan Belaruslu Sabalenka, dünya klasmanında 139. sırada yer alan İspanyol Paula Badosa'yı 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek adını dördüncü tura yazdırdı.
4 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, Belçikalı Elise Mertens'i 2-0 (6-4, 6-2) mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
7 numaralı seribaşı Çinli Qinwen Zheng ise Rus Elina Avanesyan'a 2-1 (6-3, 3-6, 6-7) yenilerek turnuvaya veda etti.
Zverev, 5 sette tur atladı
4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Hollandalı Tallon Griekspoor'u 3-6, 6-4, 6-2, 4-6 ve 7-6'lık setlerle turnuva dışında bırakırken, 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Çek Tomas Machac'ı 3-1 (7-6, 7-5, 1-6, 6-4) yenerek dördüncü tur biletini aldı.
8 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz da Kanadalı Denis Shapovalov'u 3-1 (6-3, 7-6, 4-6, 6-1) mağlup etti.
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