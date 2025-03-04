Sabancı Ortaokulu Basketbolda Çifte Şampiyonluk Elde Etti - Son Dakika
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Sabancı Ortaokulu Basketbolda Çifte Şampiyonluk Elde Etti

Sabancı Ortaokulu Basketbolda Çifte Şampiyonluk Elde Etti

Küçükler Basketbol İl Şampiyonası'nda Sabancı Ortaokulu, hem kızlar hem de erkekler kategorisinde birinci olarak çifte şampiyonluk kazandı. Müsabakalar fair play ruhu içinde geçti.

04.03.2025 11:34  Güncelleme: 11:37
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Okul Sporları Küçükler Basketbol İl Şampiyonasında birincilik kürsüsüne kızlarda ve erkeklerde Sabancı Ortaokulu çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan küçük erkekler ve küçük kızlar basketbol il birinciliğinde Sabancı Ortaokulu çifte şampiyonluk kazandı.

Küçük erkeklerde altı okulun küçük kızlarda beş okulun katılımıyla Erzurum Spor Salonu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Millet Bahçesi Yüksek İrtifa Spor Salonu'nda oynanan müsabakalar beş gün sürdü.

Fair Play çerçevesinde oldukça güzel geçen maçlarda erkeklerde ve kızlarda final müsabakaları Sabancı Ortaokulu ile Özel Güneş Koleji arasında oynandı. Antrenör Halil İbrahim Karakaş yönetimindeki Sabancı Ortaokulu erkeklerde Volkan Selçuk yönetimindeki Özel Sınav Kolejini mağlup ederek şampiyonluk hedefine ulaştı. İkincilik ödülü Özel Güneş Koleji'nin oldu. Eda Aydoğan yönetimindeki Özel Sınav Koleji ortaokulu ise üçüncülüğü elde etti.

Küçük Kızlarda ise Antrenör Bahadır Mazlumoğlu yönetimindeki Sabancı Ortaokulu Şermin Bozoğlu yönetimindeki Özel Güneş Ortaokulu finalde karşılaştı. Sabancı Ortaokulu şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Özel Güneş ikinci, Özel Sınav Koleji Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Şampiyon olan Sabancı Ortaokulu'nun sporcularını ve Antrenörleri Bahadır Mazlumoğlu ile Halil İbrahim Karakaş'ı tebrik eden Türkiye Basketbol Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Cem Culfa, kendilerine destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ve Okul Sporları Şube Müdürü Yaşar Elen'e teşekkür etti. Culfa, Kendilerine tesislerinin kapılarını açan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal'a da müteşekkir olduklarını söyledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da, fair play içinde geçen basketbol maçlarında dereceye giren takımları ve antrenörlerini tebrik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Basketbol, erzurum, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sabancı Ortaokulu Basketbolda Çifte Şampiyonluk Elde Etti - Son Dakika

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