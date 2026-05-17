Sacha Boey, 100. Maçını Oynadı

17.05.2026 20:21
Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, Kasımpaşa karşılaşmasıyla sarı-kırmızılılardaki 100. resmi maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele eden Galatasaray'da Fransız futbolcu Sacha Boey önemli bir anı yaşadı. Sarı-kırmızılılarda ikinci dönemini geçiren Boey, Paşa karşısında 11'de başladı ve 100. resmi maçını oynadı.

İlk olarak 2021-2022 sezonunda Fransız ekibi Rennes'den transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, Alman takımı Bayern Münih'e transfer olduğu döneme kadar Süper Lig'de 63, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 6'şar, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde 3'er ve Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 83 müsabakada görev almıştı.

Bu sezonun ikinci transfer döneminde Bayern Münih'ten kiralık olarak takıma katılan Sacha Boey, Süper Lig'de 10, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere 16 mücadelede süre aldı.

Kasımpaşa karşılaşmasıyla 'dalya' diyen Boey geride kalan 99 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

