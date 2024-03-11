Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings'in oyuncuları Domantas Sabonis ve De'Aaron Fox, Houston Rockets ile oynanan maçta sakatlık geçiren milli basketbolcu Alperen Şengün'ün durumu hakkında açıklamada bulundu.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen toplantıda konuşan Domantas Sabonis, Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün'den övgüyle söz ederek, "Genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Kendimi kötü hissediyorum. Ona sadece iyi ve hızlı bir iyileşme diliyorum." dedi.
Alperen Şengün'ün son durumu hakkında bilgisi olmadığını aktaran Sabonis, "Raporların ne olduğunu bilmiyorum ama tekerlekli sandalyeyle dışarı çıkan birini gördüğünüzde bu kesinlikle korkutucu." ifadesini kullandı.
De'Aaron Fox da milli basketbolcu için iyi dileklerde bulunarak, "Böyle sakatlıkları hiç görmek istemezsiniz. Özellikle de iyi oynadığınız bir sezonda bunu yaşamak çok daha kötü. Maalesef böyle şeyler yaşanabiliyor." diye konuştu.
Alperen Şengün, Sacramento Kings ile yapılan maçta sağ dizinden ve ayak bileğinden sakatlanarak salonu tekerlekli sandalyeyle terk etti.
Milli basketbolcunun durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Son Dakika › Spor › Sacramento Kings Oyuncuları Alperen Şengün'ün Durumu Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
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