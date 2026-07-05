Safranbolu Ultra Trail Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Safranbolu Ultra Trail Yarışları Tamamlandı

Safranbolu Ultra Trail Yarışları Tamamlandı
05.07.2026 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Safranbolu'da düzenlenen Ultra Trail yarışları, 550 sporcunun katılımıyla başarılı bir şekilde sona erdi.

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde ilk kez düzenlenen Safranbolu Ultra Trail (SAFRUN) yarışları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karabük Valiliği, Safranbolu Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Safranbolu Belediyesinin desteğiyle Kazdağlıoğlu Meydanı'nda "Bir koşudan fazlası, tarihte yolculuk" sloganıyla başlayan organizasyonun son gününde sporcular 6 kilometrelik etapta mücadele etti.

Organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, ABD, Japonya, Filipinler, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Güney Kore ve Mısır'dan 550 sporcu katıldı.

Yarışlar sonucunda erkekler kategorisinde, Malik Kaan Çadırcıoğlu, Gökhan Gündoğan Şen, Melih Olcay Dinç ve Ali Akgün, kadınlar kategorisinde, Buket Demirci, İrem Dursun, Nehir Dalga ve Aylin Bayındır birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Kaymakam Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Elif Köse, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Kadir Kalaycı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sedat Adakan, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar ve Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı tarafından verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uluslararası, Etkinlikler, Safranbolu, Karabük, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Safranbolu Ultra Trail Yarışları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 ilde “modem dolandırıcılığı“ operasyonu: 31 kişi tutuklandı 6 ilde "modem dolandırıcılığı" operasyonu: 31 kişi tutuklandı
Pilot maaş bordrosunu paylaştı Kazancı dudak uçuklattı Pilot maaş bordrosunu paylaştı! Kazancı dudak uçuklattı
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
Bir can kaybı daha Kentte bilanço ağırlaşıyor Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
Uludağ’da yaz ortasında kutup manzarası “Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı“ Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Galatasaray’dan 5 yıldızlı şov Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı Galatasaray'dan 5 yıldızlı şov! Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı

18:45
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemerin sahibi Erkan Taş oldu
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi Erkan Taş oldu
18:21
Galatasaray’da Mario Lemina kararı
Galatasaray'da Mario Lemina kararı
18:20
16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek
16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek
18:01
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu
16:57
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu
15:38
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia Macron’dan Türkiye talimatı geldi
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 19:09:06. #7.13#
SON DAKİKA: Safranbolu Ultra Trail Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.