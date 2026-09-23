Saha içinde ikinci kez yığılan Eriksen, yaklaşık 4 ay sonra Wolfsburg'dan ayrılacak - Son Dakika
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Saha içinde ikinci kez yığılan Eriksen, yaklaşık 4 ay sonra Wolfsburg'dan ayrılacak

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Christian Eriksen, saha içinde ikinci kez yere yığılmasından yaklaşık dört ay sonra 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli Wolfsburg sözleşmesini karşılıklı feshetme konusunda anlaştı. Eriksen, Danimarka'daki ailesine yakın olmak istediğini, çözüm bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen, kariyerinde ikinci kez saha içinde yere yığılmasından yaklaşık dört ay sonra, Alman futbol kulübü Wolfsburg ile olan sözleşmesini feshetme konusunda anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Christian Eriksen'in Wolfsburg'daki dönemi sona erdi. Danimarka milli takımında rekor sayıda forma giyen Eriksen, 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olan sözleşmesini, planlanandan önce karşılıklı olarak feshetme konusunda anlaştı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eriksen ise "Şu anda Danimarka'daki aileme yakın olmak benim için önemli. Birlikte bir çözüm bulabildiğimiz için mutluyum. Wolfsburg'daki zamanım birçok iniş çıkışla geçti. Kulübün artık Bundesliga'ya geri dönmeyi hedeflediği için iyi ellerde olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen haziran ayında, Danimarka'nın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçının 65. dakikasında Eriksen'in göğsünü tutarak yere yığılması üzerine karşılaşma yarıda kalmıştı.

Danimarkalı futbolcu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Finlandiya ile oynanan maçta da yere yığılmış ve sahada 13 dakika boyunca acil müdahale görmüştü. Kalp krizi geçirdiği tespit edildikten sonra kalp masajı yapılan oyuncu için defibrilatör (şok cihazı) kullanılmıştı.

Kaynak: AA
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