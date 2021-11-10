Saha Kenarı Kamerası: Manchester United 0-2 Manchester City

Kasım 2021'de Manchester City, Old Trafford deplasmanında Manhcester United'ı Eric Bailly'nin kendi kalesine attığı gol ve Bernardo Silva'nın golüyle 2-0 mağlup etti. Maçın önemli anlarına saha kenarı kamerasından birlikte göz atalım.

Kasım 2021'de Manchester City, Old Trafford deplasmanında Manhcester United'ı Eric Bailly'nin kendi kalesine attığı gol ve Bernardo Silva'nın golüyle 2-0 mağlup etti. Maçın önemli anlarına saha kenarı kamerasından birlikte göz atalım.

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