Saha Kenarı Kamerası: Manchester United 0-2 Manchester City
10.11.2021 08:53
Kasım 2021'de Manchester City, Old Trafford deplasmanında Manhcester United'ı Eric Bailly'nin kendi kalesine attığı gol ve Bernardo Silva'nın golüyle 2-0 mağlup etti. Maçın önemli anlarına saha kenarı kamerasından birlikte göz atalım.
Kasım 2021'de Manchester City, Old Trafford deplasmanında Manhcester United'ı Eric Bailly'nin kendi kalesine attığı gol ve Bernardo Silva'nın golüyle 2-0 mağlup etti. Maçın önemli anlarına saha kenarı kamerasından birlikte göz atalım.
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