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Saha Kenarı Kamerası: Manchester United 0-2 Manchester City - Son Dakika

Saha Kenarı Kamerası: Manchester United 0-2 Manchester City

10.11.2021 08:53

Kasım 2021'de Manchester City, Old Trafford deplasmanında Manhcester United'ı Eric Bailly'nin kendi kalesine attığı gol ve Bernardo Silva'nın golüyle 2-0 mağlup etti. Maçın önemli anlarına saha kenarı kamerasından birlikte göz atalım.

Kasım 2021'de Manchester City, Old Trafford deplasmanında Manhcester United'ı Eric Bailly'nin kendi kalesine attığı gol ve Bernardo Silva'nın golüyle 2-0 mağlup etti. Maçın önemli anlarına saha kenarı kamerasından birlikte göz atalım.

Saha Kenarı Kamerası: Manchester United 0-2 Manchester City

Old Trafford, Manchester, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Son Dakika Spor Saha Kenarı Kamerası: Manchester United 0-2 Manchester City - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Saha Kenarı Kamerası: Manchester United 0-2 Manchester City - Son Dakika
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