Şahinbey Ampute'den net skor 1-0 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şahinbey Ampute'den net skor 1-0

Şahinbey Ampute\'den net skor 1-0
12.04.2026 15:03  Güncelleme: 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, deplasmanda oynadığı zorlu maçta Başkent Ampute Futbol Gücü'nü 1-0 yenerek şampiyonluk yarışında 5 puan fark attı. Takımın hedefi her zamanki gibi şampiyonluk.

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Başkent Ampute Futbol Gücü Spor Kulübü Takımını 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibine 5 puan fark attı.

Şahinbey Ampute Futbol Takımı şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Başkent Ampute Futbol Gücü Spor Kulübü Takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 1-0 mavi beyazlı takımın üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarsında da oldukça dirençli bir oyun ortaya koyan Şahinbey Ampute Futbol Takımı aldığı 1-0'lık galibiyetle şampiyonluk yolundaki en büyük rakibine 5 puan fark attı.

Şampiyonluğa doğru ilerliyoruz

Takımı deplasmanda yalnız bırakmayan Şahinbey Ampute Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, Şahinbey Amputenin hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirterek, "Şahinbey Belediye Spor kulübü olarak yola şampiyonluk parolası ile çıktık. Bu yolda ne kadar engel varsa aşarak hedefimize doğru ilerleyeceğiz. En zorlu maçlarımızdan biri Başkent Ampute Futbol Gücü Spor Kulübü Takımı ile oynayacağımız maçtı. Bu maçı da kayıpsız atlattık. Alınan galibiyetten dolayı teknik heyeti ve futbolcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şahinbey Ampute'den net skor 1-0 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 15:30:46. #7.12#
SON DAKİKA: Şahinbey Ampute'den net skor 1-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.