Şahinbey Ampute\'den net skor 1-0

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Başkent Ampute Futbol Gücü Spor Kulübü Takımını 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibine 5 puan fark attı.

Şahinbey Ampute Futbol Takımı şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Başkent Ampute Futbol Gücü Spor Kulübü Takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 1-0 mavi beyazlı takımın üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarsında da oldukça dirençli bir oyun ortaya koyan Şahinbey Ampute Futbol Takımı aldığı 1-0'lık galibiyetle şampiyonluk yolundaki en büyük rakibine 5 puan fark attı.

Şampiyonluğa doğru ilerliyoruz

Takımı deplasmanda yalnız bırakmayan Şahinbey Ampute Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, Şahinbey Amputenin hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirterek, "Şahinbey Belediye Spor kulübü olarak yola şampiyonluk parolası ile çıktık. Bu yolda ne kadar engel varsa aşarak hedefimize doğru ilerleyeceğiz. En zorlu maçlarımızdan biri Başkent Ampute Futbol Gücü Spor Kulübü Takımı ile oynayacağımız maçtı. Bu maçı da kayıpsız atlattık. Alınan galibiyetten dolayı teknik heyeti ve futbolcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP