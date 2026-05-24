Şahinbeyli güreşçi Avrupa ikincisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şahinbeyli güreşçi Avrupa ikincisi

Şahinbeyli güreşçi Avrupa ikincisi
24.05.2026 15:16  Güncelleme: 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'da düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda mücadele eden Şahinbey Belediye Spor Kulübü sporcusu Saruhan Karaoğlu, gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Bulgaristan'da düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Şahinbey Belediye Spor Kulübü sporcusu Saruhan Karaoğlu, büyük bir başarıya imza atarak Avrupa ikincisi oldu.

21-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Samokov kentinde gerçekleştirilen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda mindere çıkan Saruhan Karaoğlu, gösterdiği başarılı performansla finale kadar yükseldi. Final müsabakasında rakibine mağlup olan milli sporcu, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü'nün yetiştirdiği başarılı sporculardan biri olan Saruhan Karaoğlu'nun elde ettiği derece, spor camiasında büyük sevinç oluşturdu. Avrupa Şampiyonasında Ay-Yıldızlı forma ile önemli bir başarıya ulaşan genç sporcu, gelecekte daha büyük başarılara imza atacağının sinyallerini verdi.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, genç sporcuyu ve antrenörlerini tebrik ederek, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şahinbeyli güreşçi Avrupa ikincisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti

15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum
15:27
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
14:53
DEM Parti’den CHP Genel Merkezi’ne polis operasyonuna ilk tepki
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
14:34
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
14:27
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
14:15
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 15:57:26. #7.13#
SON DAKİKA: Şahinbeyli güreşçi Avrupa ikincisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.