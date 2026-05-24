Şahinbeyli güreşçi Avrupa ikincisi

Bulgaristan'da düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Şahinbey Belediye Spor Kulübü sporcusu Saruhan Karaoğlu, büyük bir başarıya imza atarak Avrupa ikincisi oldu.

21-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Samokov kentinde gerçekleştirilen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda mindere çıkan Saruhan Karaoğlu, gösterdiği başarılı performansla finale kadar yükseldi. Final müsabakasında rakibine mağlup olan milli sporcu, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü'nün yetiştirdiği başarılı sporculardan biri olan Saruhan Karaoğlu'nun elde ettiği derece, spor camiasında büyük sevinç oluşturdu. Avrupa Şampiyonasında Ay-Yıldızlı forma ile önemli bir başarıya ulaşan genç sporcu, gelecekte daha büyük başarılara imza atacağının sinyallerini verdi.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, genç sporcuyu ve antrenörlerini tebrik ederek, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - GAZİANTEP