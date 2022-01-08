- Sait Karafırtınalar: "Yılbaşında bütün takımlar tatil yaparken, biz çalışarak geçirdik"

İSTANBUL - Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar 3-1 kazandıkları Bursaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim bir sistemimiz var, sistem doğrultusunda maçları oynamaya çalışıyoruz. Sistemin getirdiği oyunla maç kazanmak istiyoruz" dedi.

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaştığı Bursaspor'u 3-1 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında maçı değerlendiren Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, galibiyet için takımı tebrik ederek, "2. yarının ilk maçına galibiyetle başlamak bizim adımıza çok sevindirici hele böyle eksikler varken. Maçtan önce de değindik, hem kovidli hem sakat arkadaşlarımız vardı. Maçtan önce nasıl yakınmadıysak, maçtan sonra da bunlar yoktu da maç kazandık gibi şeyler söylemeyeceğiz. Sadece bizim bir sistemimiz var, sistem doğrultusunda maçları oynamaya çalışıyoruz. Kazanılır, kaybedilir ama o sistemin getirdiği, getireceği oyunla maç kazanmak istiyoruz bugün de oyuncularım bunu başardı. Son dakikada evine gönderdiğimiz arkadaşlarımız vardı onları da getirdik. Hiç de kolay değildi, hele ki Bursa gibi yeni bir yapılanmaya gitmiş bir takımla oynamak çok zordu. Bursaspor kupa maçı da oynadı yorgunluk var ona da bağlıyorum. Yılbaşında bütün takımlar tatil yaparken, biz yılbaşını çalışarak geçirdik. Hafta sonunda yaptığın maçları, hafta içinde yaptığın antrenmanlar ile kazanıyorsun. Oyuncularım bunu hafta içindeki gösterdiği özveriyle, herkes yılbaşında evinde geçirirken onlar tesiste antrenman yaparak geçirdiler. Tekrar hepsini tebrik ediyorum. Hasta arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum, inşallah bu seri devam eder. Seri peşinde değiliz, maç maç giderek her maçı kazanmak istiyoruz. Önümüzde Gençlerbirliği maçı var, uzun da bir süre var maç pazartesi günü, şimdi maça kadar keyfini çıkaracağız" ifadelerini kullandı.