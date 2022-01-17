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Sakarya 2021'i sporla geçirdi - Son Dakika

Sakarya 2021'i sporla geçirdi

17.01.2022 18:02
Sakarya 2021'i sporla geçirdi

Sakarya, geçen yıl birçok spor müsabakasına ev sahipliği yaptı.

Sakarya, geçen yıl birçok spor müsabakasına ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yılın her döneminde birbirinden farklı etkinlik ve programlar gerçekleştirildi.

Sakarya, 2021'de "Bisiklet Şehri" unvanına layık görüldü. Kentin sporcuları, ulusal ve uluslararası alanda önemli dereceler elde etti.

Büyükşehir Belediyesinde spor alanında açıklanan faaliyet raporunda, geçen yıl gençlik hizmetleri faaliyetlerine, kamp, turnuva, mola kıraathanesi, doğa yürüyüşü, dede-torun, hareketlilik haftası, ayak tenisi, bisiklet turları, otomobilsiz kentler günü, kitap, kültür, fuar ve mahalle spor etkinliklerine toplamda 16 bin gencin katıldığı belirtildi.

Ayrıca, Sakarya'nın bu yıl ev sahipliği yaptığı Uluslararası Sapanca Ultra Maratonu, 2021 BMX Dünya Kupası Lansmanı, UCI 2021 MTB Cup Yarışması, UCI 2021 MTB Cup Maraton Serisi, UCI Bmx Dünya Kupası 5-6. Tur, Sakarya MTB Cup, Sakarya MTB Night Cup, Sakarya MTB Night Cup ve UCI Bmx Dünya Kupası'nda 2 bin 133 dünya sporcusunun mücadele ettiği bildirildi.

Raporda, otomobil sporlarının en kapsamlı müsabakalarından PETLAS Off-Road Türkiye Şampiyonası'nın da kentte yoğun katılımla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ulusal ve uluslararası dereceler

Elde edilen başarıların anlatıldığı raporda, Sakarya'da 2021'de birçok branşta yapılan ulusal müsabakalarda Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden 17 bin 842 sporcunun mücadele ettiği aktarıldı.

Kentte geçen yıl milli sporcu sayısı 47 olurken, Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde 40 antrenör, 25 branş, 2 bin 983 lisanslı sporcu yer alıyor.

Sakarya'da şu ana kadar 95 kilometre bisiklet yolu yapıldı, hedefin bu yolu 500 kilometreye ulaştırmak olduğu bildirildi.

Raporda, Büyükşehir Belediyesinin 24 farklı dalda ulusal müsabakada 67 altın, 33 gümüş ve 73 bronz madalya kazandığı, uluslararası müsabakalarda ise 12 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalyaya sahip olduğu yer aldı.

Mollaköy Kano Parkuru ve Spor Ada Vizyon Projesi

Raporda, devam eden vizyon projelere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Spor Ada Vizyon Projesi ile Adapazarı Karaköy Mahallesi 603 parsel üzerinde ülkemizin otomobil ve motor sporları alanında en modern tesisi olarak planlanan projemiz, 260 dönüm üzerine off-road ve motokros pistine sahip servis alanları, tribünleri ve sosyal tesisine sahip olacaktır. Projede 850 metre drag pisti, 12 bin metrekare karting, süpermoto ve drift pisti yer almaktadır. İmar çalışmaları tamamlanarak Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulan Mollaköy Olimpik Kürek ve Kano Parkuru Projesi, bir diğer vizyon projemiz olacaktır. Serdivan Kırantepe Yamaç Paraşütü Tesisi, Karasu Küçükboğaz Yaz Çadır Kampı, Bilgi Teknoloji ve Spor Evleri Projesi gibi birçok proje ve çalışmalarımızı hayata geçirmek için çalışıyoruz."

"Dünya, Sakarya'yı spor kenti olarak tanıyacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'yı dünyanın tanıdığı spor kenti yapmak için çalıştıklarını ifade etti.

Geçen yılın başarılarla geçtiğini vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"Milli sporcularımız, Sakarya'nın gururu olan gençlerimiz, ülkemizde ve dünyada önemli başarılar elde etti. Özellikle gençleri ve şehrimizdeki binlerce vatandaşımızı kamplar, doğa faaliyetleri, müsabakalar, eğitimler, yaz okulları, fuarlar ve birbirinden farklı programlarda misafir ettik. Dünyanın gözünü çevirdiği uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Bu yılı anlamlı kılan en önemli gelişme ise kentimizin 'Bisiklet Şehri' unvanına sahip olmasıydı. Sporun her alanında varız, olmaya devam edeceğiz. Bu alandaki faaliyetlerimizi çoğaltıp Sakarya'yı dünyanın tanıdığı bir spor kenti yapmayı arzu ediyoruz."

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Bisiklet, Sakarya, gençlik, Kitap, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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