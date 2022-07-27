İslami Dayanışma Oyunlarında tatamiye çıkacak - Son Dakika
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İslami Dayanışma Oyunlarında tatamiye çıkacak

27.07.2022 09:53
İslami Dayanışma Oyunlarında tatamiye çıkacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, Milli Takım bünyesinde Konya'da gerçekleştirilecek olan İslami Dayanışma Oyunları Karate Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, Milli Takım bünyesinde Konya'da gerçekleştirilecek olan İslami Dayanışma Oyunları Karate Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate takımı sporcularından Fatih Şen, 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Milli takım bünyesinde şampiyonada madalya mücadelesi verecek olan Şen, +84 kilogramda tatamiye çıkacak. Konya'da düzenlenecek olan oyunlara İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenleniyor. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Milli Takım, Fatih Şen, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İslami Dayanışma Oyunlarında tatamiye çıkacak - Son Dakika

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