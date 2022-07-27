İslami Dayanışma Oyunlarında tatamiye çıkacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate takımı sporcularından Fatih Şen, 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Milli takım bünyesinde şampiyonada madalya mücadelesi verecek olan Şen, +84 kilogramda tatamiye çıkacak. Konya'da düzenlenecek olan oyunlara İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenleniyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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