Erkekler Hentbol Süper Ligi, ertelenen 13. Hafta karşılaşmasında Beşiktaş'a konuk olan Sakarya Büyükşehir Hentbol 43-38'lik skorla galibiyete uzandı ve liderliği rakip takımdan aldı.
Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı Erkekler Hentbol Süper Ligi 16. Hafta karşılaşmasında Beşiktaş'a konuk oldu. Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, Süleyman Seba Salonu'nda oynanan mücadeleye; Taner Günay, Çetin Çelik, Ramazan Döne, Mohammed Miri, Darko Stevanovıc, Onur Ersin ve Oğulcan 7'lisi ile başladı. Mücadelenin ilk yarısında hızlı hücumlarda bulduğu fırsatları değerlendiren Büyükşehir Hentbol devre arasına 21-18 önde girdi. İkinci yarıya da hızlı hücum ataklarıyla başlayan Büyükşehir Hentbol, rakibini 43-38'lik skorla geçerek ligdeki 14. galibiyetini elde etti.
Büyükşehir'in tecrübeli oyuncusu Ramazan Döne attığı 23 golle maçın yıldız ismi oldu. Süper Lig'deki Büyükşehir Hentbol Takımı aldığı galibiyetle lider Beşiktaş'ı liderlik koltuğundan ederek zirveye adını yazdırdı. - SAKARYA
Son Dakika › Spor › Sakarya Büyükşehir Hentbol, Beşiktaş'ı mağlup ederek liderliği ele geçirdi - Son Dakika
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu Kız Satranç Takımı, Satranç İl Birinciliği Müsabakalarında şampiyon oldu. Okul, 2-6 Nisan tarihlerinde Muğla ilini grup maçlarında temsil edecek.
Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında evinde Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı. Son 16 haftada sadece 2 galibiyet alan ve küme düşme potasında yer alan Gaziantep ekibi, Rumen hoca ile yolların resmen ayrıldığını açıkladı. Yerli teknik adamlarla görüşme sürüyor.
Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksek Okulu bölümler arası futsal turnuvası final maçına katıldı. Soyer, öğrencilerle birlikte maçı izleyerek kazanan takıma kupasını ve madalyalarını takdim etti. Sporla ilgilenmeyi ve sağlıklı yaşam tarzını desteklemeye devam edeceklerini belirten Soyer, gelecek yıllarda da benzer etkinliklere destek vereceklerini ifade etti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Türk Hava Yolları, Çukurova Belediyespor'u 28-26, 25-23 ve 30-28'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 92 dakika sürdü.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta karşılaşmasında VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 30-28, 25-23, 23-25, 25-23 setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 123 dakika sürdü.
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Sultanlar Ligi 24. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 27-25, 25-18 ve 25-23'lük set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.
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