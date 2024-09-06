Sakarya Büyükşehirli Sporcular Dünya Şampiyonasında Başarı Yakaladı - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehirli Sporcular Dünya Şampiyonasında Başarı Yakaladı

Sakarya Büyükşehirli Sporcular Dünya Şampiyonasında Başarı Yakaladı

İspanya'da düzenlenen U20 Dünya Şampiyonası'nda Büyükşehirli sporcu Muhammet Ali Göçmen Dünya 3'üncüsü oldu. Enes Ülkü ve Ramazan Can Aktaş ise beşinci olarak tarihi bir başarı elde etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, uluslararası arenada Sakarya'yı temsil etti ve önemli bir gurur yaşattı.

06.09.2024 16:31  Güncelleme: 16:33
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İspanya'da düzenlenen U20 Dünya Şampiyonası'na katılan Büyükşehirli sporcu Muhammet Ali Göçmen gösterdiği Dünya 3'üncüsü oldu ve uluslararası arenada Sakarya rüzgarı estirdi. Enes Ülkü ve Ramazan Can Aktaş ise turnuvada beşinci olarak tamamlayarak tarihi günde önemli bir başarı yakaladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçilerinden Muhammet Ali Göçmen, İspanya'da düzenlenen U20 Dünya Şampiyonası'nda adeta Sakarya rüzgarı estirdi. Göçmen, zorlu mücadelelerde rakiplerine karşı önemli bir üstünlük sağlayarak puanları topladı ve Dünya 3'üncüsü olarak şehrine önemli bir gurur yaşattı. Rakiplerini birer birer geçti Şampiyona boyunca sergilediği performansıyla göz dolduran başarılı sporcu, ilk turda Romen rakibini 6-0'lık skorla eleyerek ikinci turda da Estonyalı rakibini de aynı skorla mağlup etti.

Çeyrek finalde Japon rakibi karşısında sergilediği sağlam mücadele ile 3-0 galip gelen Göçmen, yarı finale yükseldi. Yarı finalde son puan avantajını kaybeden Göçmen, çıktığı üçüncülük müsabakasında Belaruslu rakibini mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Milli forma altında mindere çıkan diğer güreşçilerimizden Enes Ülkü ve Ramazan Can Aktaş ise, şampiyonada zorlu rakiplerine karşı verdikleri mücadeleyle dünya beşincisi olarak turnuvayı tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, Dünya sahnesinde önemli bir başarı yakalayan Sakaryalı sporcular için tebrik mesajı yayınladı ve "Sizlerle gurur duyuyoruz! Nice güzel başarılara" temennilerini paylaştı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakarya Büyükşehirli Sporcular Dünya Şampiyonasında Başarı Yakaladı - Son Dakika

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