Sakarya'da Spor Çalıştayı 7 Kasım'da Başlıyor - Son Dakika
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Sakarya'da Spor Çalıştayı 7 Kasım'da Başlıyor

Sakarya\'da Spor Çalıştayı 7 Kasım\'da Başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve paydaşları tarafından 7 Kasım'da gerçekleştirilecek Spor Çalıştayı, 'Spor Şehri Sakarya' sloganı ile şehrin spor geleceğine yönelik projeler geliştirmeyi amaçlıyor.

06.11.2024 13:08  Güncelleme: 13:10
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumların ortaklığında gerçekleştirilecek olan Sakarya'da Spor Çalıştayı, 7 Kasım'da başlayacak. Çalıştayda 'Spor Şehri Sakarya' sloganını geniş çevrelere duyurmak, şehri sporcu yetiştirme konusunda bacasız bir fabrikaya dönüştürmek ve şehrin spor dokusuna katkı sunmak hedefleri için projeler üretilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve paydaşları ortaklığında 7 Kasım'da spor çalıştayı gerçekleştirilecek. Bu çalıştayda 'Spor Şehri Sakarya' sloganını geniş çevrelere duyurmak, şehri sporcu yetiştirme konusunda bacasız bir fabrikaya dönüştürmek ve şehrin spor dokusuna katkı sunmak hedefleri için projeler üretilecek ve bilimsel verilerle Sakarya'nın spor geleceğine ışık tutulacak. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Sporda başarıya ulaşmanın temel taşlarından biri sağlam altyapıya sahip olmaktır. Modern tesisleri inşa etmek, yetenekli antrenör ve sporcuları yetiştirmek, doğru programlarla her kesime ulaşmak için gayretli bir çalışma ortaya koyuyoruz" dedi.

Sakarya'da yapılacak olan Spor Çalıştayı, 7 Kasım Perşembe günü Serdivan'da bulunan bir otelde başlayacak. Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SUBÜ, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığıyla 7 farklı çalışma grubu, şehrin spor geleceğini masaya yatıracak. "Spor şehri Sakarya" sloganını hafızalara kazımak, şehri sporcu yetiştirmek konusunda bacasız bir fabrikaya dönüştürme hedefi için yapılacak bu çalıştayla, bilimsel veriler ışığında şehrin spor dokusuna katkı sunması hedefleniyor.

"Başarıya ulaşmanın yolu altyapıdan geçiyor"

Sporda başarıya ulaşmada altyapının da önemli olduğunu belirten Başkan Alemdar, "Şunu net bir şekilde ifade etmek gerekir ki, sporda başarıya ulaşmanın temel taşlarından biri sağlam bir altyapıya sahip olmaktır. Dolayısıyla modern tesislerin inşa edilmesi, yetenekli antrenörler ve sporcuların yetiştirilmesi, doğru eğitim programları ve sporun her kesime erişilebilir hale getirilmesi bu anlamda büyük önem taşıyor. Herkesi bu yolda bize paydaş olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

"Spor geleceğimizi bilimsel verilerle değerlendireceğiz"

Başkan Alemdar, "Bizler şehrimizin spor alanındaki gelişiminin sadece bugününü değil yarınlarını da düşünmek durumundayız. Elbette bu çalışmaları yaparken sporun her alanını düşünerek hareket etmek ve konuyu olabildiği kadar geniş bir alanda değerlendirmemiz gerekiyor. Böyle bir çalışma, gelecek nesillerimizin başarılarına şimdiden yatırım yapmayı ve spor kültürünü şehrimizde yaygınlaşmasını sağlayacaktır. İnşallah paydaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz spor çalıştayı ile şehrimizin spor alanındaki geleceğini bilimsel veriler ışığında hep birlikte değerlendireceğiz" şeklinde konuştu. "Herkes için spor" mottosuyla hazırlanan çalıştayda sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite ile spor, dezavantajlı bireyler için sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite ile spor, özel spor işletmeleri, sanayi ve ticaret sektöründe fiziksel aktivite ile spor, amatör profesyonel sporlar ile sürdürülebilirlik, okullarda beden eğitimi ile spor uygulamaları, spor tesisleri, park, bahçeler spor turizmi ve spor organizasyonları olmak üzere 7 başlık altında çalışma grupları oluşturulacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakarya'da Spor Çalıştayı 7 Kasım'da Başlıyor - Son Dakika

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