Sakarya'daki kürek yarışları olumsuz hava şartları nedeniyle yine ertelendi - Son Dakika

Sakarya'da olumsuz hava şartlarından 16-20 Mart'a ertelenen Büyükler Türkiye Kupası ile Akademi Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Federasyon Kupası kürek yarışları, aynı nedenle 23- 27 Mart'a ertelendi.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-20 Mart tarihlerinde Sapanca'da gerçekleştirilmesi planlanan Büyükler Türkiye Kupası, Akademi Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Federasyon Kupası kürek yarışları, yurt genelindeki olumsuz hava şartları nedeniyle bir hafta ertelenerek 23-27 Mart'a alındı.

Yarışlar, aynı lokasyonda yapılacak.

Bu erteleme sonrasında Büyükler Türkiye Şampiyonası Yarışları da 15-17 Nisan'a ertelendi.