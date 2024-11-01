Sakarya\'lı Taekwondo Sporcusu Dünya Şampiyonu Oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Taekwondo sporcusu, Bahreyn'de düzenlenen Liseler arası Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda 42 kilogramda dünya şampiyonu oldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, yetiştirdiği şampiyon sporcularla turnuvalara damga vuruyor. Büyküşehir'in başarılı taekwondo sporcusu Damla Nur Yılmaz, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Bahreyn'de düzenlenen Liseler arası Dünya Taekwondo Şampiyonası'na katılan milli sporcumuz, 42 kilogramda tüm rakiplerine yenerek dünya şampiyonu olmayı başardı. - SAKARYA
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