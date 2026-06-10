Sakarya, MTB Eliminator Dünya Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya, MTB Eliminator Dünya Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak

10.06.2026 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya, 14 Haziran'da UCI MTB Eliminator Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Yarışlar ve etkinlikler düzenlenecek.

Sakarya, Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) düzenlenecek MTB Eliminator Dünya Kupası'nın açılış etabına ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre 7 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası'nın düzenlendiği Sakarya'da, 14 Haziran'da MTB Eliminator Dünya Kupası heyecanı yaşanacak.

UCI tarafından açıklanan 2026 MTB Eliminator Dünya Kupası takvimine göre sezonun ilk yarışı Sakarya'da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde başlayacak organizasyonda, dünyanın en iyi dağ bisikletçileri Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde mücadele edecek. Şampiyonada yarışların ardından çeşitli gösteriler yapılacak, sürpriz hediyeler dağıtılacak, Fettah Can konser verecek.

Dört etaptan oluşan ve yaklaşık 2 ay sürecek 2026 UCI MTB Eliminator Dünya Kupası, Sakarya etabının ardından Polonya, Almanya ve Brezilya'da devam edecek.

Serinin sonunda en yüksek puanı toplayan sporcular Dünya Kupası şampiyonu ünvanının sahibi olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentin geçen hafta sonu Avrupa Şampiyonası'nda çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları ve misafirleri Sakarya'da ağırladıklarını belirten Alemdar, "Sakarya'nın organizasyon kabiliyetini bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Şimdi ise 14 Haziran'da şehrimiz dünyanın en prestijli dağ bisikleti organizasyonlarından biri olan UCI MTB Eliminator Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Bu özel günde tüm vatandaşlarımızı Bisiklet Vadisi'nde ağırlamaktan mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Sakarya, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakarya, MTB Eliminator Dünya Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı
Ağ Nene Tepesi’nin traverten güzelliği Ağ Nene Tepesi'nin traverten güzelliği
Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı
At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar
Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı’yı atadı Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı'yı atadı

17:33
Kılıçdaroğlu’nun “Sadece onu affetmem“ dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu'nun "Sadece onu affetmem" dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
17:21
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16:48
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:24
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 17:54:59. #.0.5#
SON DAKİKA: Sakarya, MTB Eliminator Dünya Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.