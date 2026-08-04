Sakaryalı Sporculardan Gürcistan\'da Başarı

Sakaryalı sporcular, Gürcistan'da düzenlenen Uluslararası Açık Wushu Şampiyonası'nda 6 madalya elde etti.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gürcistan'ın Batum şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada, Türk sporcularının 3 gümüş, 2 bronz ve 1 altın madalya kazandıkları aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz'ün müsabakaları yakından takip ederek sporculara destek verdiği aktarılarak, Mira Elanur Çalık 1 gümüş ve 1 bronz, Lina Gamze Çalık 1 altın ve 1 gümüş, İkbal Elmacı'nın ise 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandığı belirtildi.