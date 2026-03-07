Sakaryaspor 11 Maç Sonra Galip Geldi - Son Dakika
Sakaryaspor 11 Maç Sonra Galip Geldi

07.03.2026 09:59
Sakaryaspor, Adana Demirspor'u 4-0 yenerek 11 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında dün sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup eden Sakaryaspor, 11 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

Yeşil-siyahlı takım, lige 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle başlayarak 5 haftada 5 puan kazandı. Sonraki 3 maçta 1 kez kazanan, 1'i hükmen 2 müsabakadan yenilgiyle ayrılan yeşil-siyahlı takım, 8 haftada 8 puan topladı.

Sonraki 3 maçını da kazanan Sakarya temsilcisi, sezondaki tek galibiyet serisi sonucunda puanını 17'ye yükseltti.

Sakaryaspor, sezonun ilk yarısının kalan 8 maçında 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlikle devreyi 22 puanla 16. sırada bitirdi.

Son 12 maçta 6 puan

Ligin 17. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0'lık skorla geçen Sakarya ekibi, Arca Çorum FK, Manisa FK, Alagöz Holding Iğdır FK, Sipay Bodrum FK, Boluspor, Erzurumspor FK, Atko Grup Pendikspor ve Özbelsan Sivasspor maçlarından yenilgiyle ayrıldı.

Bandırmaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve SMS Grup Sarıyerspor ile berabere kalan Sakarya temsilcisi, dün sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ederek 11 maçın ardından hanesine 3 puan yazdırdı.

Ligde 28 puanla 18. sıradaki yeşil-siyahlı takım, 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

