Sakaryaspor, Amedspor maçı için antrenman yaptı - Son Dakika
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Sakaryaspor, Amedspor maçı için antrenman yaptı

Sakaryaspor, Amedspor maçı için antrenman yaptı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amedspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleştirilen idmanda takım, ısınma hareketleri, istasyon çalışması, koordinasyon çalışmaları, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

22.08.2024 19:25
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amedspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma hareketleri ile başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden idmanda koordinasyon çalışmaları yapan yeşil-siyahlılar 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktik ve şut çalışmaları ile sona erdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor, Amedspor maçı için antrenman yaptı - Son Dakika

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