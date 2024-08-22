Sakaryaspor, Amedspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Spor

- Sakaryaspor, Amedspor mesaisinde

SAKARYA - Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amedspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma hareketleri ile başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden idmanda koordinasyon çalışmaları yapan yeşil-siyahlılar 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktik ve şut çalışmaları ile sona erdi.