Sakaryaspor'dan Engellilere Farkındalık

Spor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da bazı futbolcular, engellilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla işaret diliyle videolu mesaj paylaştı.

Oyuncular Salih Dursun, Mustafa Pektemek, Cebrail Karayel, Ennur Totre, Dylan Saint-Louis, Volkan Eğri, Nsana Simon, Emre Demir, İsmail Çipe, Alparslan Demir, Yusuf Aklan, Uğurhan Uğurlu, Oğuzhan Çapar ve Murat Cem Akpınar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kamera karşısına geçti.

Engellilik konusunda farkındalık oluşturmak isteyen futbolcular, işaret diliyle şu mesajı verdi:

" Türkiye'de yaklaşık 5 milyon engelli vatandaşımız var. Kaçımız bu dünyada yaşanan zorlukların ne kadar farkındayız? Unutmayalım, hayatta hepimiz birer engelli adayıyız. Gelin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hep birlikte bir adım atalım. Sesimizle kalbimizle ve adımlarımızla fark yaratalım, birlik olalım, engelleri birlikte aşalım."

Hazırlanan videolu mesaj, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından, "Birlik olalım, engelleri birlikte aşalım! Unutmayalım, sevgi varsa engel yoktur." mesajıyla paylaşıldı.