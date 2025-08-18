Sakaryaspor-Iğdır FK Maçından Sonra Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında oynanan Sakaryaspor- Iğdır FK maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Iğdır FK'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Oyunun başlangıcı ile bitişi arasında çok farkın olduğu, sahanın içerisinde şu ana kadar aslında yapmadığımız senaryoları sergiledik bugün. Maçın başlaması ile beraber oyunun içerisinde yaşamaya çalıştığımız durumları uygulamayı çalıştı takımımız, golü de bulduk. Gol ile birlikte ritmimiz devam etti ve ikinci golü bulduk. Deplasmanda oynuyorsunuz ve deplasmanda oynarken iki gol bulduktan sonra çok basit, sahanın içerisindeki gerçeklikten uzaklaştığınız zaman oyun bir anda farklılaşıyor. İster istemez de gol bir daha gol yediğiniz zaman zihinsel olarak çok fazla yıprandık ve bu yıpranma sahanın içerisinde bizi çok fazla negatif etkiledi. Bununla birlikte ister istemez bu sonuç kaçınılmaz oldu. Ligimiz çok uzun, bu tür mağlubiyetleri zaman zaman belki yine yaşayacağız. Bu tür durumlarda en önemli şeyin şu olduğunu düşünüyorum; buradaki oluşan olumsuz durumları veya zaman zaman oluşan olumlu durumları, gerçekçi bir şekilde hareket ederek bunu bir sonraki maça veya ondan sonraki maçlara yansıtmamak" dedi.

"En önemlisi geri dönebilmekti ve geri dönüp kazandık"

17 Ağustos 1999 depremini anarak sözlerine başlayan Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise, "Böyle bir taraftar grubuna sahipseniz, taraftarsız oynamak bizim açımızdan gerçekten zor. Özellikle pozitif momentumu yakaladığınız zaman sizin için çok büyük bir güçtür. O atmosfere girmek kolay olmuyor, taraftar olmadığı zaman. Ciddi bir rakibe karşı oynuyorsunuz. Sonuçta Iğdır bu ligde iyi takım. Müsabakaya bakıldığında, çok iyi girmedik, basit goller yedik. Takım savunmasına önem veriyoruz ama en önemlisi burada geri dönebilmekti. Futbolcularımızın inancı çok önemliydi. Önemli olan bir takım olabilmek, biz olabilmek. Ekibimiz ve futbolcular ile bu konuda çalışıyoruz. Biz takım olmak istiyoruz, mücadelemiz ile bu formanın hakkını vermek istiyoruz. Sonuçta böyle dönerek, kazanmak çok önemliydi 4 puan yaptık. Bizim açımızdan çok önemli. Bunu yine analiz edeceğiz, eksiklerimiz var bunu biliyoruz ama genel anlamda futbolcularımı tebrik ediyorum, çok iyi mücadele verdiler. İlk devrede gerideki çizgiyi tam kuramadık ancak ikinci devre daha iyi bir görüntü verdik" diye konuştu. - SAKARYA