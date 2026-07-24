Sakaryaspor, Muhammet Ali Özbaskıcı'yı transfer etti
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup takımı Sakaryaspor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammet Ali Özbaskıcı ile anlaştı. Geçen sezon Samsunspor’da forma giyen genç oyuncuya yeşil-siyah formayla başarılar dilendi.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammet Ali Özbaskıcı'yı transfer etti.
Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Muhammet Ali Özbaskıcı ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Muhammet Ali." ifadelerine yer verildi.
Özbaskıcı, geçen sezon Samsunspor'da forma giymişti.
Kaynak: AA
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