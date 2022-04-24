Sakaryaspor, Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi - Son Dakika

STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Yusuf Aydın, Muhammet Yıldız, Tuncay Ercan

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider Sakaryaspor, deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi.

5'inci dakikada gelişen Sakaryaspor atağında Ömer Bozan topu filelere gönderince takımını 1-0 öne geçirdi.65'inci dakikada Onur Ramazan Toprak golü bulunca takımını 2-0 öne geçirdi.68'inci dakikada Serik Belediyespor atağında Çınar Tarhan skoru 2-1 yaptı.Başka gol olmayınca Sakaryaspor maçı 2-1 kazanarak 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi.Maç sonunda Sakaryasporlu futbolcular ve teknik heyet sahada şampiyonluklarını kutladı.

Teknik direktör Tuncay Şanlı da oyuncularıyla birlikte şampiyonluk sevincine katıldı. Şanlı, "Sakaryaspor olarak şampiyonluğu hak ettik, bugün de bu galibiyetle Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldik" dedi.

- Antalya